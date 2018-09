Det er uretfærdigt, når DBU beskylder spillerne for ikke at tænke på andre end sig selv, siger Eriksen.

Konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og spillerne på det danske herrelandshold brød i weekenden ud i lys lue.

Først indstillede DBU forhandlingerne om en ny landsholdsaftale, så tilbød spillerne at forlænge den tidligere aftale, men det afviste DBU og tog spillernes tilbud som en afbud til denne uges to landskampe.

Mandag tager en af Danmarks største fodboldprofiler, Christian Eriksen, bladet fra munden.

Tottenham-spilleren synes, at det er uretfærdigt, at DBU har antydet, at spillerne kun tænker på sig selv og deres pengepung.

- Det er da os spillere, der hvert år spiller et kæmpestort millionoverskud hjem til DBU, siger Eriksen til Ekstra Bladet.

- DBU fortæller gerne i medierne, at nu skal vi også se på sammenhold, fællesskab og solidaritet - som om vi er helt ligeglade med helheden. Er det ikke det, vi gør, når vi altid med stort humør stiller til eksempelvis DBU's arrangementer med børn. Som når jeg er hjemme i min barndomsklub og spille fodbold med børnene.

- Det er ikke rimeligt eller fair at beskylde os for ikke at tænke på andre end os selv. Det er i virkeligheden rigtig ubehageligt at høre på.

Den største knast i forhold til en ny landsholdsaftale omhandler de kommercielle rettigheder.

Christian Eriksen mener, at der skal være en klar aftale om, hvad DBU kan tillade sig, og hvad spilleren må, når de optræder i landsholdsregi. Han mener samtidig, at spillerne skal kunne indgå individuelle aftaler i forhold til deres kommercielle rettigheder.

- Derfor kan DBU ikke få deres vilje med at eje os ved at ville eje vores individuelle kommercielle rettigheder.

- Hvordan vil DBU, engang når aftalen forhåbentlig er på plads, gå ud og sælge reklamer og sponsorater på vores gode image som landshold, når de forsøger at rive det image midt over og trække det gennem mudderet, spørger Eriksen retorisk i Ekstra Bladet.

Han blev noget forundret, da han lørdag modtog en mail fra DBU, om at forhandlingerne om en ny landsholdsaftale var blevet indstillet.

- DBU prøver at få det til at se ud som om, at det er os spillere, der ikke vil spille, men det er jo DBU, der ikke vil forhandle færdig og lave en aftale, som vi kan spille med.

- Og så melder DBU, at vi i øvrigt alle sammen er fyret fra landsholdet, hvis vi ikke bare makker ret og spiller uden en aftale. Vi ville få betaling, ja, men vi er nødt til at have ordnede forhold med en kollektiv aftale, som det danske landshold har haft det siden engang i 1990'erne, siger Eriksen til Ekstra Bladet.

Danmark skal efter planen spille to landskampe i denne uge. Onsdag mod Slovakiet og søndag mod Wales.