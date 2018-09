Chok-exit: KIF-legender stopper med øjeblikkelig virkning

Tidligere på dagen kunne JydskeVestkysten fortælle, at KIF Kolding er blevet begæret konkurs af tidligere spillere i klubben.

Men dramaet fortsætter med uformindsket styrke.

I en pressemeddelelse fortæller KIF Kolding, at Anders Oechsler og Lars Krogh Jeppesen har opsagt deres stillinger og forlader KIF Kolding ved udgangen af denne måned.

Bestyrelsesformand Brian Stein beklager situationen.

- Anders og Lars har ikke haft en ærlig chance for at udføre deres arbejde siden de tiltrådte, da den bagudrettede økonomi har bremset for udviklingen af nye koncepter og salg, skriver de.

- Vi må erkende, at fortiden har fyldt alt for meget i dagligdagen, og det er fuldt forståeligt, at Anders og Lars nu ikke ønsker at være en del af fremtiden.

Både Anders Oechsler og Lars Krogh Jeppesen beklager ligeledes situationen.

- Tiden i KIF Kolding er desværre ikke gået, som jeg havde håbet, og jeg er frustreret og ærgerlig over, at jeg bliver nødt til at opsige min stilling, siger Lars Krogh Jeppesen blandt andet.