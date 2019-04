Chilener slog verdenstreer ud: En af mine største sejre

En chilensk tennisspiller har på bemærkelsesværdig vis spillet sig videre til ottendedelsfinalen i ATP-turneringen i Barcelona.

Nicolas Jarry snuppede tirsdag en af karrierens største sejre, da han slog andenseedede Alexander Zverev med 3-6, 7-5, 7-6 efter to og en halv times spil.

Undervejs imponerede Jarry ved at redde en matchbold mod den tyske verdenstreer og senere vinde gruskampen i tiebreak i det afgørende og tætte tredje sæt.

- Det betyder meget. Det er en af mine største sejre i karrieren. Det var en meget hård kamp.

- Jeg forsøgte at få det sidste frem og fik energi fra publikum. Det var utroligt. Jeg fik god støtte fra en masse chilenere og nogle spaniere. Det var en fantastisk kamp, siger Jarry til ATP Tourens hjemmeside.

Egentlig var Jarry, der er nummer 81 i verden, for få dage siden slået ud og færdig i turneringen.

Jarry tabte den sidste kamp i kvalifikationen til spanske Marcel Granollers, men på grund af afbud blev der en plads ledig som såkaldt lucky loser.

I første runde skulle Jarry så igen møde Granollers, og denne gang vandt Jarry, og så var han klar til mødet med Zverev.

Statistikken mod spillere fra verdens top-10 er god for Jarry, der sidste år besejrede Dominic Thiem og Marin Cilic.

Det var dog tæt på at gå galt mod Zverev, som havde matchbold, da Jarry skulle vinde sit serveparti bagud 5-6 i tredje sæt.

Zverev gik efter en vinder, men slog med sin ellers så stærke baghånd en bold lige uden for linjen.

Jarry vandt partiet og tvang kampen ud i tiebreak. Her kom Zverev foran 3-0, men igen viste chileneren flot moral ved at snuppe fem point i træk og kort efter snuppe sejren.

- Jeg var i stand til at håndtere de gode og dårlige momenter. Jeg var god i det mentale spil. Jeg er virkelig glad for at gå videre, siger Jarry.

I ottendedelsfinalen skal Jarry møde enten bulgarske Grigor Dimitrov eller spanieren Fernando Verdasco.