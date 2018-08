Chelsea-træner: Defensiven tager tid at få på plads

Det er blevet til to sejre i to forsøg for Maurizio Sarri og Chelsea i den nye Premier League-sæson.

Ikke desto mindre er den italienske manager endnu ikke helt tilfreds med spillet.

Sarri mener ikke, at London-holdets forsvar har fundet sig til rette endnu - blandt andet fordi midterforsvareren Gary Cahill indtil videre ikke har været i kampform, efter at han kom tilbage fra VM-slutrunden i Rusland.

Chelsea-manageren erkender samtidig, at han skal bruge længere tid på at tilpasse sit forsvar, når han kommer til en ny klub, i forhold til de offensive spillere.

- Det er sværere for en forsvarer at spille på mit hold efter kun 20 dages træning.

- Jeg er dog ikke bekymret for defensiven, for når jeg kommer til en ny klub, har jeg som regel problemer med forsvaret i de første par måneder. Så det er normalt for mig, siger Sarri ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den 59-årige italiener har indtil videre gjort brug af en forsvarskæde med fire spillere. Det er et skifte fra tiden under den tidligere Chelsea-træner Antonio Conte, der i de seneste to sæsoner brugte en formation med tre forsvarer og to wingbacks.

- Jeg kan ikke spille med fem forsvarsspillere, fordi vi prøver at forsvare ved kun at kigge på bolden.

- Så hvis jeg spiller med fem forsvarsspillere, taber jeg med det samme terræn på banen. Det kan jeg ikke. Jeg prøvede det for fem år siden, men det er ikke min stil, siger Sarri.

Chelsea spiller næste kamp i Premier League søndag mod Newcastle på udebane.