Chelsea slår Norwich efter straffedrama i FA Cuppen

Norwich drillede for anden gang Chelsea, der er videre i FA Cuppen efter afgørelse på straffespark.

Chelsea sikrede sig onsdag adgang til fjerde runde af FA Cuppen efter et drama af de store mod Norwich.

Først efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence lykkedes det Premier League-favoritterne at vinde omkampen mod Norwich fra den næstbedste engelske fodboldrække.

For halvanden uge siden spillede de to hold 0-0 på Carrow Road, og derfor måtte de på overarbejde onsdag aften.

Alt tydede på en forholdsvis overkommelig favoritsejr til Chelsea, da den belgiske angriber Michy Batshuayi bragte værterne på 1-0 ti minutter efter pausen.

Chelseas danske midterforsvarer, Andreas Christensen, blev sendt på banen i slutfasen, da værterne skulle forsvare føringen hjem.

Det blev dog ikke nogen kort arbejdsdag for den danske landsholdsspiller.

Fire minutter inde i overtiden headede Norwich-teenageren Jamal Lewis nemlig gæsterne på 1-1 og sendte kampen ud i to gange 15 minutters forlænget spilletid.

Chelsea pressede hårdt på for at afgøre kampen, men da det ikke lykkedes at score, meldte frustrationer sig.

Først modtog Pedro sit andet gule kort og blev udvist. Kort efter skete det samme for Alvaro Morata, da spanieren forsøgte at filme sig til et straffespark og blev udvist.

Få sekunder før kampen gik ud i en straffesparksafgørelse, var Norwich tæt på at score. Stillingen var dog fortsat 1-1 efter 120 minutter, og så skulle affæren afgøres på straffespark.

Gæsternes Nelson Oliveira brændte det første forsøg, og så kunne Eden Hazard lidt senere sende Chelsea videre til fjerde runde.

Chelseas Premier League-konkurrenter fra Bournemouth skuffede stort med et nederlag på 0-3 på udebane til Wigan fra den tredjebedste række. Dermed er Bournemouth færdig i turneringen.

Swansea levede ligesom Chelsea op til favoritværdigheden med en 2-1-sejr over Wolverhampton. Wolverhampton optræder til daglig i Englands næstbedste række, The Championship.