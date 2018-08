Chelsea slår Arsenal i chancerig forestilling

Defensive mangler i begge ender blev temaet, da Chelsea i en målrig affære hjemme slog Arsenal 3-2 i Premier League.

Opgøret kunne snildt have budt på flere mål, for der var rigeligt med plads og chancer i begge forsvar, efter at Arsenal kom tilbage fra 0-2, inden Marcos Alonso sikrede Chelsea sejren og seks point efter to kampe i sæsonen.

Dermed har Arsenal spillet to kampe uden point, men modstanden har også været Manchester City og Chelsea i de første runder.

Der var spillet lige under ti minutter, da Arsenals forsvar var i problemer.

Bolden endte hos Alonso, og han fandt Pedro, som hamrede bolden i mål til 1-0.

Helt fri foran mål lykkedes det for Pierre-Emerick Aubameyang at tonse bolden over mål, og minuttet efter endte en lang bold hos en umarkeret Alvaro Morata, der scorede til 2-0 til Chelsea.

Arsenal spillede forfærdeligt i en halv time, i et opgør hvor det ikke var på mode at forsvare, og så var det Chelsea, der leverede huller i defensiven.

Arsenals opskrift var simpel et hav af gange. Ned til baglinjen og skråt tilbage, og så var der åbent i Chelseas forsvar, som var uden Andreas Christensen.

Henrikh Mkhitaryan misbrugte en stor mulighed med et skud over mål fra næsten samme position som Aubameyang efter en halv time, men Mkhitaryan gjorde skaden god igen.

Efter 36 minutter hamrede han langt udefra bolden fladt i mål til 1-2 efter et boldtab af Chelsea.

Morata svarede igen kort efter med en brag mod Petr Cech, som reddede flot, men for tredje gang var der åbent i Chelseas forsvar, og en pasning endte hos en helt fri Alex Iwobi, der udlignede til 2-2.

Manglende opdækning fortsatte hos Chelsea, og både Iwobi og Aubameyang fik store tilbud.

Der var fuld knald på fra start af anden halvleg og muligheder i begge ender.

Aubameyang havde bolden i nettet, men der var offside. N'Golo Kanté og Ross Barkley forsøgte sig også for værterne i det hæsblæsende opgør, hvor Chelsea fik bedre styr på det.

Eden Hazard og Mateo Kovacic afløste Willian og Barkley, og Olivier Giroud blev sendt på banen i jagten på sejren, mens Arsenal satte Alexandre Lacazette ind.

Det blev så Alonso, der sparkede sejren hjem efter et fornemt oplæg fra Hazard.

Arsenal fik ikke holdt snor i spanierens løb ind i feltet, og Alonso kunne sikkert sparke Chelsea på 3-2, som sikrede Chelsea de tre point.