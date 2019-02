Chelsea-nomade ryger retur på leje til ny London-klub

Som en af de sidste aktiviteter i januars transfervindue nåede Crystal Palace at leje Michy Batshuayi.

Michy Batshuayis næste ophold bliver en del tættere på belgierens hjem i London.

Det bliver dog ikke i Chelsea, som er angriberens arbejdsgiver, men derimod på en lejeaftale hos lokalrivalen Crystal Palace i den sydlige del af London.

Seneste har Batshuayi spillet den første halvdel af denne sæson i spanske Valencia, men nu skal han spille sæsonen færdig i Crystal Palace.

Det blev en realitet, få minutter før deadline i januars transfervindue.

25-årige Batshuayi begyndte karrieren i Standard Liege i hjemlandet, hvor det blev til 44 mål i 120 kampe.

I 2014 skiftede han til franske Marseille og leverede 33 mål i 78 kampe.

Chelsea hentede Batshuayi i sommeren 2016, og han scorede i debutsæsonen det mål, der i maj 2017 sikrede klubben det engelske mesterskab.

Hos Chelsea er Batshuayi noteret for 19 mål i 53 kampe.

Siden er det blevet til en række lejeophold i andre klubber, da gennembruddet i Chelsea lader til at vente på sig.

I første halvdel af 2018 var han udlejet til tyske Borussia Dortmund og lavede 9 mål i 14 kampe.

I denne sæson har der været sjældnere mellem fuldtræfferne, da det blot er blevet til 3 mål i 23 kampe som lejesvend for Valencia.

Dermed blev han den første spiller til at score mål i de bedste fodboldrækker i England, Spanien, Tyskland og Frankrig i det 21. århundrede.

Crystal Palace er kun placeret fire point over nedrykningsstregen og har brug for en angriber med mål i støvlerne.

- Jeg er meget glad for at være tilbage i London og i Premier League, og jeg ser frem til at komme på banen i rødt og blåt.

- Jeg er sulten efter spilletid og mål, og jeg håber at finde begge dele i Palace, siger Batshuayi til klubbens hjemmeside.

Batshuayi har på det belgiske landshold scoret 12 mål i 23 kampe. Ved VM i 2018 var han med til at vinde bronze med Belgien.