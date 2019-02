Chelsea-manager vil se øjeblikkelig reaktion efter ydmygelse

Chelsea håber at rejse sig oven på 0-6-nederlaget til Manchester City, når holdet torsdag møder Malmö FF.

Premier League-klubben Chelsea har inden for de seneste uger gennemlevet flere gedigne skuffelser.

Torsdag aften får de højtbetalte fodboldstjerner dog mulighed for at rejse sig ude mod Malmö FF i 16.-delsfinalen i Europa League.

Forleden tabte London-klubben 0-4 til Bournemouth, og søndag endte det med et nederlag på hele 0-6 til Manchester City.

Resultaterne har skubbet Chelsea ud af den eftertragtede top-4 i Premier League, og det er derfor afgørende for Chelsea-manager Maurizio Sarri, at holdet får en anderledes positiv oplevelse mod Malmö FF.

- Det er et kompakt og solidt hold. De har typisk en rigtig god defensiv, så det bliver ikke nemt.

- Men vi vil vinde og rejse os øjeblikkeligt, siger Maurizio Sarri.

Nederlaget til Manchester City på 0-6 var det største i 28 år for Chelsea. Derfor hjælper det ikke at tale for meget om kampen, mener manageren.

- Vi talte samlet om det i en time dagen efter kampen. Men jeg tror, det er bedre at arbejde og reagere på banen, siger Sarri.

Tidligere har Sarri langet ud efter Chelsea-spillernes motivation. Men det var ikke problemet i søndagens nedtur, mener han.

- Vi startede godt, men vi reagerede ikke godt nok, da de scorede første mål.

- Så vi havde andre problemer. Men det er altid en mental udfordring. Det bliver vi nødt til at løse, siger italieneren.

Chelsea kan glæde sig over, at Malmös sæson endnu ikke er begyndt. Svenskerne har derfor ikke spillet en kamp af betydning, siden de afsluttede Europa League-gruppespillet 13. december.

Fire danskere kan potentielt få spilletid i torsdagens dyst.

Malmö har Søren Rieks, Anders Christiansen og Lasse Nielsen i truppen, mens Chelsea har forsvarsspilleren Andreas Christensen på holdkortet.