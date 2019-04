Cheftræner dropper Lemvig og skifter til TTH Holstebro

Håndboldtræneren Claus Uhrenholt stopper i ligaklubben Lemvig-Thyborøn Håndbold (LTH) efter indeværende sæson. Han har benyttet sig af en klausul til at komme ud af sin kontrakt et år før kontraktens udløb.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Årsagen til bruddet skal findes i, at Uhrenholt har fået et tilbud om at blive assistenttræner i TTH Holstebro, hvor træningstiderne passer ham bedre.

- Jeg har haft det rigtig fint i LTH, og det er ikke på grund af, at jeg ikke trives i klubben, at jeg stopper efter sæsonen.

- Det er, fordi jeg har haft svært ved at få tingene til at hænge sammen familiemæssigt. I Lemvig-Thyborøn træner vi eftermiddag og aften, mens jeg nu har fået et tilbud om at træne om formiddagen, hvilket giver mere tid til familien, siger Claus Uhrenholt.

TTH Holstebro skriver på sin hjemmeside, at Uhrenholt til sommer tiltræder som assistenttræner på en treårig kontrakt og bliver dermed cheftræner Patrick Westerholms højre hånd.

Tidligere har Uhrenholt både været assistenttræner og cheftræner i klubben. Det har været afgørende for ansættelsen, at Uhrenholt kender klubben, siger TTH-direktør John Mikkelsen.

- Vi har ønsket en træner som kender klubbens historie og kultur. Nu står vi med Westerholm og Uhrenholt som trænerduo, og det betyder, at vi får dannet et stærkt og rutineret trænerteam, som supplerer hinanden godt, siger direktøren.

I LTH ærgrer klubbens bestyrelsesformand, Tommy Bomholdt Gay, sig over at måtte slippe Uhrenholt, men glæder sig over at få en økonomisk kompensation for at slippe ham.

Afløseren er allerede fundet i LTH. Assistenttræner Anders Thomsen forfremmes til cheftræner. Den rolle har han tidligere haft i klubben i to sæsoner.

- Nu ser vi frem til et godt samarbejde med Anders. Han er en seriøs, dedikeret og erfaren træner, der kender klubbens værdier, og som vil forsøge at føre Claus' visioner og idéer videre.

- Vi har stor tillid til Anders, og vi er sikre på, at han er den rette cheftræner for os, når vi nu ikke kunne få Claus, siger Tommy Bomholdt Gay.

LTH er aktuelt en del af nedrykningsspillet i Herre Håndbold Ligaen, mens TTH er med i slutspillet om DM-medaljerne.