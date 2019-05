Cheftræner: Vi må kunne forlange en sejr

Lars Walther vil have to Ribe-Esbjerg-point i den sidste kamp i nedrykningsspillet.

På papiret er kampen jo sådan set fløjtende ligegyldig for begge hold, da både Ribe-Esbjerg HH og Mors-Thy for længst har klaret frisag i ligaens nedrykningsspil.

Men lørdag kl. 15.00 i Ribe Fritidscenter kan man alligevel forvente at se et Ribe-Esbjerg-hold, der vil give den fuld smadder og vinde kampen.

- Vinder vi kampen, slutter vi som etter i nedrykningspuljen, og det er må vi kunne forlange. Vi vil slutte på en ordentlig måde, understreger cheftræner Lars Walther, der har givet truppen et par fridage i løbet af ugen, så der skulle ingen være brugbare undskyldninger for ikke at levere en helhjertet indsats.

- Der er selvfølgelig spillere med mindre skavanker, når vi er så langt henne på sæsonen, men min vurdering er, at vi kun kommer til at undvære Simen Schønningsen - og så spiller Nikolaj Enderleit jo heller ikke.

Ribe-Esbjerg HH tager i forbindelse med kampen afsked med Lukas Karlsson, Jonas Tidemand, Rasmus Boysen, Pelle Schilling og Nikolaj Enderleit. Desuden er situationen fortsat uafklaret omkring målmand Søren Haagen og træner Jan Paulsen.