Chancen for sønderjysk pokalsucces sætter slutspil på standby

- Det er en pokalkamp, som har stor prioritet for os. Det er en utrolig svær kamp mod et godt 1. divisionshold. Vi skal op og ramme den samme intensitet som mod Skjern. Det bliver nok ikke helt den samme kulisse, men den har hovedfokus for os. Når vi er forbi den kamp, må vi se på TTH, siger SønderjyskE-træner Kasper Christensen.

Sønderjyderne skal vinde sine sidste tre kampe mod TTH Holstebro, Aalborg og Skjern, hvis holdet vil i DM-semifinalen. Allerede lørdag venter der en anderledes og heller ikke nem opgave, når sønderjyderne spiller pokalkamp ude mod Odder, der har et hold, som styrkemæssigt er lige under de bedste i 1. division.

Seedet i ottendedelsfinalerne

Træneren medgiver, at der lige nu er lysere udsigter for succes i pokalturneringen end i det igangværende slutspil.

Her og nu har I vel også større chance for at komme i pokalturneringens Final4, end I har for at komme i DM-semifinalen?

- Ja, det synes jeg, men det har sådan set været en præmis for os hele tiden, at den pokalturnering er vigtig for os. Qua vi er i top otte, er vi også seedet i ottendedelsfinalerne. Der kan man stadig få nogle hårde modstandere, men der er alt andet lige større chance for lidt lodtrækningsheld, mener Kasper Christensen.

- Det bliver en svær kamp i Odder, og det kræver, at vi er der med mental parathed, og det er vores opgave at få indstillet os til det, siger han.