To cheftrænere i samme klub. To forskellige favorithold. Træneren for SønderjyskE Herrehåndbold, Kasper Christensen, er Tottenham-fan. Træneren for SønderjyskE Fodbold, Glen Riddersholm, er Liverpool-fan. Vi har bedt dem fortælle om deres forhold til favoritklubben før lørdagens Champions League-finale mellem de to engelske klubber.