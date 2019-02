Celtic lader modvilligt manager forhandle med Leicester

Celtic-træner Brendan Rodgers er taget til Leicester for at forhandle med klubben om det ledige managerjob.

Den skotske fodboldklub Celtic FC har ladet sin cheftræner, Brendan Rodgers, tale med Leicester City om klubbens ledige stilling som manager.

Det skriver Celtic på sin hjemmeside.

- Brendan har meddelt klubben, at dette er en mulighed, han ønsker at undersøge nærmere, og derfor har klubben meget modvilligt givet ham tilladelse til at tale med Leicester City, står der på hjemmesiden.

Premier League-klubben, der har Kasper Schmeichel på holdet, leder efter ny manager, fordi den søndag valgte at fyre Claude Puel, efter at holdet kun har høstet ét point i dets seneste seks kampe.

Bliver Rodgers ny mand på trænerbænken i Leicester, bliver det et gensyn med Premier League for nordireren. Fra 2012 til 2015 stod han nemlig i spidsen for Liverpool.

Her var han blandt andet træner for Steven Gerrard, der nu er manager for skotske Rangers og dermed konkurrent til Rodgers i den skotske liga.

Han kan godt forstå, at Rodgers vil undersøge mulighederne i Leicester.

- Jeg er ikke overrasket over timingen. Brendan har gjort det godt i Celtic over årene, så det er ikke overraskende, at andre klubber holder øje med ham og vil gøre brug af hans kunnen, siger han til Sky Sports.

Tidligere har Rodgers været manager i Swansea, Reading og Watford. Han kom til Celtic i foråret 2016.

Leicester vandt i 2016 for første gang det engelske mesterskab. I øjeblikket ligger klubben nummer 12 i ligaen med 32 point efter 27 kampe.