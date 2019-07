Celta Vigo ser bort fra danskere på træningstur

Hverken Andrew Hjulsager, Mathias Jensen eller Emre Mor er med, når La Liga-klubben Celta Vigo om kort tid tager på træningstur.

Det fremgår af klubbens hjemmeside, hvor en 26-mands trup er udtaget til træningsturen. Her er Pione Sisto den eneste dansker, der skal med.

Ifølge lokalavisen Faro De Vigo har de tre - samt slovakken Robert Mazan - fået at vide, at de ikke indgår i klubbens planer for den kommende sæson.

De fire spillere skal ifølge avisen træne igen fra lørdag sammen med de spillere, der vender tilbage fra landsholdsopgaver.

Dansk-tyrkeren Emre Mor, der repræsenterer det tyrkiske landshold, kom til den spanske klub fra Borussia Dortmund i sensommeren 2017.

I december samme år kom også Hjulsager til klubben fra Brøndby. Han blev lejet ud til Granada i januar 2018 for resten af den sæson.

Mathias Jensen underskrev sidste år en femårig aftale med Celta Vigo, som købte ham fra FC Nordsjælland.

Celta Vigo sluttede på 17.-pladsen i den forgangne sæson i den spanske liga.