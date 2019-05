- Nogle gange er det bedre at reagere med ikke at reagere, skriver Caster Semenya på Twitter.

Dermed reagerer den sydafrikanske mellemdistanceløber alligevel, efter at hun onsdag tabte en sag, hun havde indbragt for Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Domstolen gav ikke Caster Semenya og Det Sydafrikanske Atletikforbund medhold i deres klage over Det Internationale Atletikforbunds (IAAF) regelændringer.

IAAF's nye regelsæt siger, at atleter som Semenya, der har et højt niveau af mandlige kønshormoner, skal tage hormonnedsættende medicin for at kunne konkurrere på eliteplan blandt det øvrige elitefelt.

Semenya har kun sjældent udtalt sig offentligt undervejs i sagen, men i februar var hun til en ugelang høring i CAS, hvor hun fortalte om sine grunde til at prøve sagen ved domstolen.

- Det er ikke fair, at jeg får at vide, at jeg skal ændre mig. Jeg vil bare løbe, som jeg plejer, og som jeg er født, sagde Semenya dengang til BBC.

IAAF's regel skulle have været trådt i kraft 1. november 2018. Men da Semenya og Det Sydafrikanske Atletikforbund ser det som uretfærdigt og diskriminerende, gjorde de sidste år indsigelse til CAS.

- Det er ubegrundet og grusomt. Det vil gøre mere skade ved at fremme misforståelse og diskrimination, sagde Semenya.