Casper U. venter på grønt lys til at spurte videre ved VM

Casper U. Mortensen sad over i mandagens VM-kamp med en skade. Han ved ikke, om han bliver klar tirsdag.

Den danske fløjspiller Casper U. Mortensen var træt af, at han måtte se til fra sidelinjen, da hans holdkammerater hev en pligtsejr på 34-22 hjem i mandagens VM-kampen mod Saudi-Arabien.

Lørdag fik han en mindre skade i knæet i kampen mod Tunesien, og derfor sad han over i Danmarks tredje VM-kamp.

Allerede tirsdag skal Danmark i kamp igen mod Østrig, men Casper U- Mortensen ved ikke, om det bliver med ham på venstre fløj.

- Vi har besluttet, at vi tager det dag til dag. Det kan gå ret hurtigt, men det kan også tage tid. Jeg håber, at jeg vågner op uden smerter, så jeg kan spille, men vi ved det ikke endnu, siger han.

Han kan derfor heller ikke sige, om han bliver klar til torsdag, hvor Danmark møder Norge i en forventet gruppefinale.

Men han er fortrøstningsfuld.

- Jeg er træt af, at jeg render rundt med is på knæet, men vi har en god sundhedsstab, der tager sig godt af mig. Jeg får behandling dagligt og is på.

- Lige så snart, at jeg får grønt lys, og væsken i knæet har fortaget sig, så går jeg ind og spurter videre, siger han.

Mandag fik Mortensens makker på venstre fløj, Magnus Landin, i stedet fuld spilletid, og Landin endte med at blive kampens topscorer med syv mål.

Kampen mellem Danmark og Østrig fløjtes i gang klokken 20.45 tirsdag aften i Boxen i Herning.