Carsten V. Jensen: Brøndby er noget helt særligt for mig

Brøndbys nye fodbolddirektør mener ikke, at klubben skal være bange for at sætte høje standarder.

Brøndby skal ikke være bange for at stille høje krav til sig selv.

Sådan lyder det fra Carsten V. Jensen, der onsdag blev præsenteret som ny fodbolddirektør i den danske traditionsklub.

- Jeg er selvfølgelig glad for at være her. For mig er det noget helt særligt. For 20-30 år siden var jeg her som spiller og var med til at opnå noget af det største i klubbens historie.

- Det er et pejlemærke, vi skal have foran os - at sætte høje standarder og målsætninger. Vi skal ikke være bange for at stille krav, siger den 56-årige fodbolddirektør på et pressemøde onsdag.

Som spiller i Brøndby var han i begyndelsen af 90'erne med til at vinde to danske mesterskaber, ligesom han var en del af det hold, der i 1991 spillede sig i semifinalen i Uefa Cuppen.

Carsten V. Jensen, der har en fortid i FC København, opsagde i sidste uge sit job som sportschef i FC Nordsjælland.

I den forbindelse blev det af flere medier erfaret, at han ville tage over for Ebbe Sand i Brøndby. Det viste sig altså at være sandt.

Sand blev af Brøndby tilbudt en anden stilling i ledelsen, men valgte at takke nej og har nu forladt klubben. Dermed nåede han kun at være sportsdirektør i lidt over et halvt år efter sin ansættelse i januar.

Trods sin korte tid i klubben nåede han at træffe flere svære beslutninger.

I foråret var han således med til at fyre tyske Alexander Zorniger som cheftræner. Efter en periode med Martin Retov som midlertidig løsning har tidligere U21-landstræner Niels Frederiksen denne sommer overtaget trænerposten.

Så sent som i fredags var Sand med til at præsentere norske Tobias Børkeeiet som ny spiller.