Caroline Wozniacki banker lette og vinder China Open

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki har nu vundet 30 WTA-titler i karrieren.

Den seneste sikrede hun søndag formiddag dansk tid, da hun vandt China Open i Beijing efter en sikker finalesejr på 6-3, 6-3 over letten Anastasija Sevastova.

Wozniacki havde også vundet de fire foregående kampe mod Sevastova, og den femte sejr på stribe over letten var aldrig i fare.

Spillerne viste, at de var i stand til at vinde dueller i modstanderens serv, men den første breakmulighed lod vente på sig indtil kampens sjette parti.

Da Wozniacki i partiet fik sin anden mulighed for at bryde, lykkedes det. Danskeren kom dermed på 4-2 og satte Sevastova yderligere under pres kort efter ved at komme på 5-2.

Sevastova holdt serv, men måtte siden kapitulere, da Wozniacki på sin anden sætbold vandt første sæt med 6-3.

Kort inde i andet sæt måtte Wozniacki for første gang i kampen afgive en breakbold. Sevastova missede den første, fik en breakbold mere, men missede også den, før Wozniacki vandt partiet.

Anderledes skarp var danskeren i partiet efter, da hun fik muligheden for at bryde Sevastova. Letten spillede med stor risiko, og Wozniacki brød sig foran 2-1.

I Sevastovas næste serveparti var danskeren endnu en gang skarpest. Med et håndledsvip tæt på nettet brød Wozniacki igen, og hun kom foran 4-1 inden eget serveparti.

Herefter blev Wozniacki brudt for første gang i kampen efter et langt parti, og pludselig syntes danskeren i problemer.

Presset i eget serveparti fik en frustreret Wozniacki en advarsel for at sende bolden unødvendigt hårdt tilbage til en bolddreng.

Danskeren slap billigt ud af problemerne. Sevastova kunne have udlignet til 4-4, men lavede flere uprovokerede fejl, før Wozniacki servede partiet hjem.

I det efterfølgende parti tilspillede Wozniacki sig tre matchbolde. De to første blev misset, før danskeren vandt sin første finale siden juni, hvor hun vandt Eastbourne International.

Tidligere i denne uge sikrede Wozniacki sig også endegyldigt en plads i sæsonfinalen på WTA Touren. Den spilles i Singapore fra 22. oktober.