Caroline Wozniacki: Jeg servede svensker af banen

Det var en prioritet for Caroline Wozniacki at komme aggressivt fra start i duellen med svenske Johanna Larsson i Melbourne.

Og det lykkedes, siger danskeren efter sejren i Australian Opens anden runde.

- Jeg spillede aggressivt og tog bolden tidligt. Det var helt afgørende, at jeg ikke ville give hende tid til at blive stabil i sit spil, lyder analysen fra Caroline Wozniacki.

Og aggressiviteten var tydelig for de mange tilskuere på Margaret Court Arena.

Den 30-årige Johanna Larsson gjorde, hvad hun kunne, men Wozniacki turnerede med sublimt spil allerede fra kampens start. Kampkontrollen bevarede hun til det sidste, og det endte med cifrene 6-1, 6-3.

- Generelt er jeg meget glad for mit spil. Jeg ved, at hun har slagene og en god serv, så det var vigtigt for mig at komme fra start med et ordentligt pres.

Dog ser den danske tennisstjerne, der er seedet nummer tre i turneringen i Melbourne, stadig dele af sit spil, der kan forbedres.

- Jeg synes ikke, jeg fik tryk nok på mine returneringer, og det gjorde i perioder, at hun kom ind i en bedre rytme, siger Caroline Wozniacki.

I tredje runde skal Wozniacki møde enten russiske Maria Sharapova eller endnu en svensker, Rebecca Peterson.

De to spiller mod hinanden onsdag eftermiddag dansk tid.

- Jeg har mødt dem begge, så vi har en plan for begge kampe, siger Wozniacki om de mulige modstandere i tredje runde, der spilles fredag.

Wozniacki og Peterson mødte hinanden i første runde af Wuhan Open i marts sidste år. Her vandt danskeren 6-4, 6-1.

Omvendt har danskeren tørnet sammen med den russiske verdensstjerne flere gange før. I indbyrdes opgør har Sharapova vundet seks ud af i alt ti kampe.

Hvis russeren avancerer, så bliver det en hård kamp, bemærker danskeren.