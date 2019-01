Canadisk eventyr slutter i finalen mod bomstærk tysker

Hun slog sensationelt Caroline Wozniacki ud, og siden nåede hun hele vejen til finalen i WTA-turneringen i Auckland.

Men søndag sluttede tenniseventyret for den 18-årige canadier Bianca Andreescu, der er nummer 152 i verden.

I finalen vandt tyske Julia Goerges, nummer 14 i verden, med 2-6, 7-5, 6-1 over Andreescu.

Tyskeren leverede et flot comeback efter at have været bagud 2-6, 4-5. Men derefter vandt Andreescu kun et enkelt parti.

Goerges fik en snak med sin træner, og hun greb derefter taktstokken med hårde grundslag fra baglinjen.

Tyskeren skreg sin jubel ud over anlægget ved hvert vundet point, og det virkede til at tage den sidste energi ud af modstanderen.

Det var andet år i træk, at Goerges vandt turneringen i New Zealand.

Den store historie i denne uge i Auckland har dog været Andreescu, som nåede frem til en finale for første gang i karrieren.

- Jeg kom til at tænke på det, da jeg var foran 5-4 i andet sæt. Jeg var bare et parti fra at vinde hele turneringen.

- Men Julia dominerede på det tidspunkt kampen, og hun begyndte at sætte sine slag bedre, siger Andreescu i et interview på banen.

Andreescu nåede inden finalen at vinde syv kampe i turneringen, da teenageren også vandt tre kampe i kvalifikationen.

I torsdags slog canadieren Caroline Wozniacki, verdens nummer tre, ud i ottendedelsfinalen efter en flot sejr i to sæt.

Derefter vandt Andreescu også over amerikaneren Venus Williams i kvartfinalen samt taiwaneren Su-Wei Hsieh i semifinalen.

Efter finalepladsen kan Andreescu se frem til et pænt hop op ad verdensranglisten.