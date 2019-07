CAS-medlem råder Messi: Sig undskyld og undgå straf

Lionel Messi bør undskylde for sine korruptionsanklager ved Copa America for at undgå straf.

Det siger Gustavo Abreu, der er et argentinsk medlem af den internationale sportsdomstol (CAS), mandag til den lokale radiostation Club Octubre radio, skriver nyhedsbureauet AP.

Det sydamerikanske fodboldforbund (Conmebol), der er arrangøren bag turneringen, har endnu ikke besluttet, om Messi skal straffes for sine anklager om korruption.

- Jeg råder Messi til at undskylde, fordi de kommer til ryste ham med en straf. De vil ramme ham med alt, siger Abreu.

Han rådede samtidig det argentinske fodboldforbund til at tage kontakt til Messi og få ham til at undskylde.

Efter bronzekampen i Copa America mellem Argentina og Chile nægtede Messi at deltage i præmieoverrækkelsen og tordnede i stedet mod forbundet.

- Der er ingen tvivl om, at det hele er sat op for Brasilien. Jeg gider ikke være en del af denne korruption, sagde Messi ifølge fodboldmagasinet goal.com.

- Vi kunne være kommet længere i turneringen, men vi fik ikke lov at komme i finalen. Korruption, dommerne og alle andre gjorde, at folket ikke kunne nyde fodbold.

Udtalelserne fik forbundet til at rette hård kritik mod Messi.

- Det er uacceptabelt, at der på grund af hændelser i turneringen, hvor 12 hold konkurrerer på lige fod, er blevet udtalt anklager, som modsiger sandheden og dømmer integriteten af Copa America.

- De udtalte anklager er et udtryk for mangel på respekt for turneringen, for spillerne, som er involveret, og de hundreder af professionelle i forbundet, som siden 2016 har arbejdet hvileløst for gennemsigtighed, professionalisme og at udvikle sydamerikansk fodbold, skrev Conmebol på Twitter.

Brasilien endte med at vinde Copa America efter at have slået Argentina ud i semifinalen. I den kamp mente Messi, at Argentina blev snydt for flere straffespark.

Brasiliens landstræner, Tite, kritiserede også Messi for kommentarerne.

- Han skal vise noget respekt. Han må forstå og acceptere, når han bliver besejret, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi har lidt i mange kampe - selv under VM - så pas på.

- Han lægger en masse pres på, fordi han er så god en spiller, som han er. Alle har deres egne problemer, og du er nødt til at vise respekt, sagde Tite.

Perus træner, Ricardo Gareca, der også er argentiner, er enig med sin brasilianske trænerkollega.