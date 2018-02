CAS åbner dopingsag mod russisk curlingspiller

En russisk curlingspiller er havnet i en kedelig dopingsag midt under vinter-OL i Pyeongchang.

Søndag skrev flere medier, at russeren Alexander Krushelnitskiy, der vandt bronze i mixed curling, er testet positiv for det forbudte stof meldonium.

Den Internationale Sportsdomstol, CAS, bekræfter mandag, at der er åbnet en sag mod Alexander Krushelnitskiy.

CAS har en oprettet en antidopingenhed i Pyeongchang, og den skal undersøge sagen til bunds.

Det er Den Internationale Olympiske Komité (IOC), der har anmodet CAS om at åbne en sag mod den pågældende russer, oplyser sportsdomstolen.

Sergei Belanov, som er træner for det kvindelige curlinglandshold, afviser alle beskyldninger.

- Der er ingen fordel ved det. Og jeg tror ikke, at en ung mand vil risikere det eller bruge det samme stof, som har floreret i omkring to år.

- Det er dumt, og Alexander er ikke en dum mand, siger Belanov ifølge nyhedsbureauet AFP.

Meldonium er hjertemedicin, men kan være præstationsfremmende.

En lang række idrætsudøvere - heriblandt den russiske tennisstjerne Maria Sharapova - blev fældet, da de fortsat benyttede stoffet, efter at det var gjort ulovligt.

Tidligere mandag bekræftede IOC, at en atlet var testet positiv for doping.

Mark Adams, en talsmand for IOC, oplyste, at atletens A-prøve var positiv, og at B-prøvens resultat vil blive offentliggjort senere mandag.

IOC ville ikke oplyse nationalitet eller navn på atleten, men leverede alligevel indikationer i retning af Rusland. Og de indikationer blev bekræftet af CAS lidt senere.

Mark Adams fortalte desuden, at det kan få konsekvenser, hvis en russer bliver afsløret i doping.

En dopingsag vil kunne forhindre, at IOC vil lade russerne marchere ind til afslutningsceremonien under russisk flag på søndag.

- Det vil være ekstremt skuffende, hvis en sag bliver bekræftet, siger Mark Adams ifølge AFP.

Indtil nu deltager 168 russere under neutralt flag, efter at landet blev straffet for omfattende dopingsvindel i forbindelse med vinterlegene for fire år siden i Sotji.

Et panel i IOC skal tage stilling til Rusland på lørdag. Her skal det besluttes, om suspenderingen af Ruslands OL-komité skal ophæves.

Russerne vandt bronzekampen i mixed curling over Norge.