Byge af VM-afbud tvinger landstræner til at satse ungt

Heinz Ehlers må se bort fra en stribe erfarne spillere i sit første VM som cheftræner for ishockeylandsholdet.

Det bliver et dansk ishockeylandshold med flere unge og uprøvede spillere, der i næste måned rejser til VM i Slovakiet.

I sit første VM som landstræner må Heinz Ehlers nemlig af forskellige årsager se bort fra en række af de spillere, der har båret landsholdet i de senere år.

Blandt backerne er der VM-afbud fra Philip Larsen, som netop er blevet far. Daniel Nielsen indstillede landsholdskarrieren efter VM sidste år, mens Emil Kristensen kæmper med efterveerne fra en hjernerystelse.

Landstræneren må også undvære erfarne forwards i form af Patrick Bjorkstrand, Nichlas Hardt og Mads Christensen, som alle har besluttet at sidde over denne gang.

Mads Christensen, der har været med i ti VM-turneringer, ringede allerede i august til landstræneren og meddelte, at han agtede at tage en landsholdspause.

Ehlers regner heller ikke med at se Jannik Hansen i landsholdslejren, når Hansens klub, CSKA Moskva, har afsluttet finaleserien i KHL.

- Han kommer højst sandsynligt ikke, siger Ehlers.

Dertil kommer, at Frans Nielsen har takket nej til at spille VM, selv om han har afsluttet NHL-sæsonen med Detroit Red Wings.

- Jeg må acceptere, hvis man ikke kan være med af familiære årsager, hvis man er småskadet, eller hvad det er. Vi tvinger ikke nogen til at spille på landsholdet, siger Heinz Ehlers.

I de erfarne spilleres fravær er talenter som Mathias From, Joachim Blichfeld og Jonas Røndbjerg en del af landsholdstruppen.

Heinz Ehlers sagde ved sin tiltrædelse, at landsholdet står foran et generationsskifte i de kommende år. Det ser ud til, at det så småt er i gang allerede.

- Det er jeg blevet tvunget til. Det havde da ikke behøvet at være lige nu, siger landstræneren.

Han kan dog se frem til lidt forstærkning af holdet i forhold til testkampene mod Sverige tidligere på ugen.

Backen Stefan Lassen og den farlige forward Nicklas Jensen har plejet hver deres skade, men forventes at kunne tage del i træningen i den kommende uge.

Det samme kan siges om centerspilleren Jesper Jensen, der blev syg i tirsdags og siden har været isoleret fra resten af holdet.

Og så regner Ehlers også med at se Mikkel Bødker i truppen inden VM. NHL-spilleren har sagt ja til at stille op, men døjer lige nu med en mindre skade.

Hvis truppen skal have yderligere forstærkning, skal den komme fra Nordamerika, hvor en god håndfuld danske spillere er i gang med playoff i NHL og udviklingsligaen AHL.

Danmark spiller sin første VM-kamp 11. maj, hvor modstanderen er Frankrig.