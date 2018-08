Burnley-fan stukket i benet forud for Europa League-kamp

Fem fans af den engelske klub kom til skade forud for Burnleys kamp mod Olympiakos torsdag i Europa League.

Det gik vildt for sig i den græske hovedstad, Athen, torsdag.

Den engelske Premier League-klub Burnley spillede mod Olympiakos i Europa League-kvalifikationen, og forud for kampen opstod der sammenstød mellem de to holds tilhængere.

Urolighederne resulterede i, at fem af Burnleys fans kom til skade. Én af de tilskadekomne blev stukket i benet. Alle fem blev behandlet af læger på George Karaiskakis Stadium, hvor torsdagens kamp blev spillet.

Det skriver Burnley på sin hjemmeside.

Lidt over 900 Burnley-tilhængere var rejst med til Grækenland for at støtte holdet.

De fem, der kom til skade, var alle rejst sydpå på egen hånd og var altså ikke en del af den officielle tur, der var arrangeret af klubben, oplyser Burnley, der sammen med Olympiakos og græsk politi undersøger hændelsen.

Burnley tabte 1-3 til Olympiakos efter at være gået til pause med stillingen 1-1.

Efter en times spil blev englændernes Benjamin Gibson udvist i en situation, der også udløste et straffespark til grækerne. Det scorede Konstantinos Fortounis, der også sendte bolden i nettet til 1-0, på og gjorde det til slutresultatet 3-1.

De to klubber mødes i returopgøret på torsdag.