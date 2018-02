Bunken af russiske appeller vokser igen før OL-åbning

Dagen før den officielle åbning af vinter-OL i Pyeongchang er antallet af russiske appelsager igen vokset.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 13 russere vil have adgang til vinter-OL ved at appellere.

Det drejer sig ifølge nyhedsbureauet AP om seks udøvere, heriblandt skøjteløberne Pavel Kulizjnikov, Denis Juskov og skiskytten Alexander Loginov.

De syv andre er fra medarbejderstaben omkring holdet.

CAS meddeler i samme ombæring, at det torsdag vil blive besluttet, om de skal have adgang til at deltage i vinterlegene.

I alt venter nu 60 russere på at finde ud af, om de får adgang til vinter-OL. 45 udøvere og to trænere er iblandt.

IOC afviste i sidste uge at invitere de russere med til OL, som CAS i sidste uge gav medhold i en tidligere appelsag fra russisk side.

Det hele udløber af den store sag om et organiseret russisk dopingsystem, der har kørt gennem flere år.

Mens høringer fandt sted torsdag, var de første aktiviteter allerede i gang ved vinter-OL. Et russisk curlinghold spillede blandt andet mod USA.

Alle russiske atleter, der skal konkurrere i Pyeongchang, vil fremstå som "olympiske atleter fra Rusland" og konkurrere under det olympiske flag.

Det sker, fordi det russiske hold formelt er udelukket fra legene efter skandalen i Sotji.