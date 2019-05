Bundgys i Lemvig: KIF er forberedt på 895 fiskere

KIF: Egentlig er det jo ret sort-hvidt i sportens forenklede verden. Hvis KIF klarer skærene og får en ny sæson i ligaen, har Lars Rasmussen været en succes som træner. Hvis KIF rykker ud, er han mislykkedes.

Lørdag eftermiddag kan Rasmussen glæde sig over, at han ikke - som vanligt i denne sæson - må melde nogle spillere skadet, men i stedet kan glæde sig over, at islandske Olafur Gustafsson i det mindste er tilbage på holdkortet, når KIF spiller ude mod Lemvig-Thyborøn. KIF redder livet med uafgjort eller sejr. Taber KIF, venter der direkte nedrykningskampe mod TM Tønder fra 1. division.

- Skal vi vinde i Lemvig og lade være med at gøre kampen spændende, kræver det, at vi er ekstremt dygtige oven i hovedet. Vi ved godt, at Lemvig kommer som lyn og torden og er helt overgearede. Vi ved godt, at der sidder 895 fiskere og råber og skriger. Lad dem nu bare komme med det. Vi er også forberedt på det. Det, vi skal være dygtige til, er, at vi skal straffe Lemvig, når de fejler. Så skal vi slå til. Vi skal løbe, når det giver mening og tage det roligt, når det ikke gør. Vi skal spille med et enormt tempo, når vi sætter tempo på i kontra og angreb. Vi ved, de kommer med bulder og brag, og det er vi klar på, forsikrer Lars Rasmussen.