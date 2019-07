Den danske svømmer Tobias Bjerg sørger for en smule oprejsning ved VM på langbane i Sydkorea.

Med den 13.-bedste tid ud af 80 deltagere i de indledende heats svømmede Bjerg sig videre til semifinalen i 50 meter bryst. Tiden på 27,13 sekunder var samtidig dansk rekord. Han skal svømme semifinale tirsdag eftermiddag dansk tid.

- Tobias Bjerg svømmede rent taktisk et rigtig flot løb, og nu skal vi bruge eftermiddagen på at arbejde med indslaget, så det sidder lige i skabet i aften, siger landstræner Stefan Hansen i en pressemeddelelse fra Dansk Svømmeunion.

Ud over Bjerg skulle tre andre danskere forsøge at rette op på det skuffende VM, hvor ingen danskere i de første to VM-dage gik videre fra de indledende heats.

Hverken Viktor Bromer, Emily Gantriis og Anton Ipsen formåede dog at følge Tobias Bjergs eksempel, og de tre danskere røg ud.

Bromers tid i 200 meter butterfly rakte kun til en placering som nummer 26 blandt de 49 i de indledende heats. Bromer var knap halvandet sekund fra at kvalificere sig til semifinalen i disciplinen, hvor han i 2014 blev europamester.

Emily Gantriis klarede sig heller ikke videre, da hun svømmede i de indledende heats i 200 meter fri. Gantriis havde den 37.-hurtigste tid blandt de 64 svømmere.

Mere spænding var der, da Anton Ipsen skulle forsøge at svømme sig i finalen i 800 meter fri.

Med det yderste af neglene missede Ipsen akkurat finalen, da hans tid på 7 minutter og 48,74 sekunder kun var niendebedst i disciplinen, hvor kun otte svømmere går direkte videre til finalen fra de indledende heats.

Ipsen var 0,62 sekunder fra den dårligste tid blandt finalisterne.

Som en trøst kan han glæde sig over, at tiden er dansk rekord, og at han samtidig opnåede sit bedste VM-resultat.

Langbane-VM bliver afholdt på Nambu University Municipal Aquatics Center i den sydkoreanske by Gwangju.