Bruuns bagtanker: Vi lever i en tid med ekstremt fokus på det individuelle, men holdet står stadig over alt og alle

12. marts måtte Christian Wejse - i øvrigt sammen med Jesse James Mychan, der ikke fik yderligere straf - forlade isen i Frederikshavn, og så var sæsonen slut for ham. Han har også fire spilledages karantæne i den nye sæson, så der er rigeligt med tid til at tænke over, hvordan han tjener holdet bedst fremover. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix