Brooks Koepka vinder årets sidste major foran Tiger Woods

Den amerikanske golfspiller Brooks Koepka formåede at holde Tiger Woods og Adam Scott bag sig på søndagens afsluttende runde i PGA Championship, og dermed vinder den 28-årige Koepka sin anden majortitel i år og den tredje i karrieren.

Koepka sluttede i 16 slag under par, mens Woods kom ind på andenpladsen i 14 slag under par efter en fænomenal runde i 64 slag trods to bogeys.

Det er den 42-årige Woods' laveste score nogensinde på sidstedagen af en majorturnering. Han sluttede af med en birdie på 18. hul, men det var ikke nok til at sikre ham den første majorsejr siden 2008.

Woods vendte tilbage til sporten i begyndelsen af året, efter at alvorlige rygproblemer havde truet med at sætte en stopper for karrieren.

- Jeg kunne aldrig have forestillet mig det her for to år siden. Jeg er bare så taknemmelig for at være her, siger Woods ifølge nyhedsbureauet AP.

Den muskuløst byggede Koepka viste også stor mental styrke, i takt med at Woods spillede sig op i feltet. Koepka bevarede roen og kom rundt i 66 slag - fire under par - efter seks birdies og to bogeys.

- Mit fokus er så vigtigt. Du er nødt til at være tålmodig i disse majorturneringer. Da Tiger indledte sin stime (af gode slag, red.), blev det larmende, siger Koepka om begejstringsbrølene fra de mange tilskuere, der fulgte Woods.

- Men det var sjovt og fornøjeligt at spille foran så mange fans, der elsker golf, tilføjer han.

I 2017 vandt Koepka sin første major med en sejr i US Open, og i juni forsvarede han titlen. Med søndagens sejr i PGA Championship kommer han i eksklusivt selskab.

Kun fire andre spillere, deriblandt Tiger Woods og Jack Nicklaus, har vundet de to turneringer i samme sæson

Adam Scott fra Australien lå længe til at slutter som toer, men en bogey på 18. hul sendte ham ned på tredjepladsen.

Feltets eneste dansker, Thorbjørn Olesen, rykkede 15 pladser frem i den samlede stilling til en slutplacering som nummer 56. Han brugte 68 slag på finalerunden og slutter samlet et slag under par.