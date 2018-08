Brøndby-sportsdirektør Troels Bech glæder sig over, at Simon Tibbling har en lang kontrakt med Brøndby.

Brøndby hentede i sommeren 2017 den svenske midtbanespiller Simon Tibbling til klubben.

Tibbling var blandt holdets store profiler i sidste sæson, men er i denne uge blevet rygtet væk fra Brøndby.

Ifølge flere danske medier har FC Midtjylland budt 7,5 millioner kroner for Simon Tibbling.

Meget tyder dog på, at FCM ikke skal regne med at kunne lokke Brøndby til at sælge svenskeren, inden transfervinduet lukker natten til lørdag.

Det forklarer Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech.

- Det er en af vores bedste spillere, som gør en forskel her, og han skal ikke gøre en forskel hos en klub, der er vores direkte konkurrent.

- Jeg kan slet ikke forestille mig, hvilken kombination af uforudsete ting der skal falde sammen, for at Simon skal sælges. Skulle det ske, er det i hvert fald til andre summer og andre adresser.

- Jeg er glad for, at vi har Simon, som i sidste sæson var blandt de fem bedste spillere i Superligaen. Jeg er glad for, at vi har en fireårig kontrakt med en af de bedste midtbanespillere i Danmark, siger Troels Bech.

Ifølge BT har FCM fået nys om, at Tibbling ikke er tilfreds med tilværelsen i Brøndby, og det undrer Troels Bech sig over.

- Når nogen har fået den information, kunne det tyde på, at en af de klubber, som ellers har indgået en aftale blandt de danske klubber, har kontaktet en spiller med næsten fire år tilbage af sin kontrakt og ikke et halvt år tilbage. Hvis det er tilfældet, er det bekymrende.

- Er det korrekt citeret, at man i FCM mener, at Tibbling føler, at han har fået for lidt spilletid, så har man blandet sig i andre klubbers sager, og det er i den grad også en undvigelse af, hvad der er aftalt mellem klubberne, siger Troels Bech.

Spørgsmål: Gør I noget ved, at der er overtrådt et kodeks, ved at en klub har udtalt sig om en anden klubs spiller?

- Det skal jeg lige overveje og diskutere med mine kolleger. Men det er i hvert fald tankevækkende, at andre klubledere har ringet til mig og spurgt ind til det samme, siger Brøndbys sportsdirektør.

23-årige Tibbling har i denne sæson fået spilletid i ni af Brøndbys ti kampe.