Brøndby vil bruge selvtillid fra pokaltitel i mesterskabskamp

Brøndby vandt torsdag pokalfinalen i fodbold og tog klubbens første titel i ti år.

Selvtilliden fra pokaltriumfen kan Brøndby bruge i den meget afgørende kamp mod FC Midtjylland, som spilles mandag, mener Brøndbys Kasper Fisker.

- På en eller anden måde kan det give os en ro. Vi vil selvfølgelig gerne vinde ligaen, men nu har vi en pokal, så det kan give lidt ro.

- Vi vil være det jagende hold, og vi vil jagte point, og vi vil jagte FC Midtjylland på mandag. Det her (pokaltitlen, red.) giver et kæmpe boost i den jagt, siger Kasper Fisker.

Pokalfinalen startede ellers ikke specielt godt for Brøndby. Efter en halv times spil kom Silkeborg overraskende foran 1-0, men Brøndby fik kampen under kontrol og levede op til favoritværdigheden med en 3-1-sejr.

Brøndby-anfører Johan Larsson mener, at især det, at holdet fik vendt kampen, kan bruges i jagten på mesterskabet.

- Pokalen er én ting, og mesterskabet er noget helt andet. Vi kan tage selvtilliden med fra, at vi har vundet denne her kamp, og at vi fik vendt kampen fra at være bagud 1-0 til at vinde 3-1, siger Larsson.

Han mener dog stadig, at holdet skal være yderst klar til mandagens kamp.

- Det handler ikke så meget om at snakke om, at vi har en masse selvtillid, men det handler om at få det ud på banen og vise, at vi er klar på mandag, siger svenskeren.

Brøndby er tre point foran FCM i kampen om DM-guldet, og vinder Brøndby mandagens kamp, er holdet meget tæt på at sikre The Double.