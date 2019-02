Brøndby-træner tager skylden for gavmildt forsvarsspil

Superligaklubben Brøndby måtte på både tv og i skrevne medier lægge øre til kritik af holdets forsvarsspil efter sidste uges forårspremiere i Superligaen, hvor Brøndby spillede 3-3 på udebane mod FC Nordsjælland.

Hjemmeholdet drev flittigt gæk med Brøndbys forsvar og skabte chance på chance, men det er ikke kun forsvarsspillernes skyld, siger Brøndby-træner Alexander Zorniger ifølge klubben hjemmeside.

Han tager skylden for en risikabel spillestil og løfter samtidig pegefingeren over for både Brøndbys midtbane og angreb, som også medvirker til, at forsvaret bliver sat i vanskelige situationer.

- Når vi spiller så offensivt, som vi gør og med den risiko, der er indbygget i vores spil, så har vi også tidligere haft kampe som den i søndags, hvor vores forsvar får det meste af kritikken efter kampen.

- Vores spillestil er baseret på, at hele holdet lykkes og lægger presset helt rigtigt. Lykkes vi ikke med vores presspil som hold, så sker det, at forsvaret kommer til at se skidt ud og dermed får kritikken.

- Det er dog ikke deres skyld, men derimod min skyld, da det er spillestilen, som er risikobetonet. I vores spillestil er vores angreb og midtbane ligeså vigtig i vores defensive arbejde, som vores forsvar er, siger Zorniger.

Han fortæller, at holdet har trænet på det defensive spil frem mod søndagens udekamp mod Esbjerg. I lighed med FC Nordsjælland vil Esbjerg nemlig satse på lynhurtige kontraangreb, forventer Brøndby-træneren.

- Det var ikke en af vores bedste kampe, sidst vi mødte Esbjerg (0-1-nederlag, red.). Vi lykkedes med at producere en række chancer, selv om Esbjerg stod dybt, og så slog de til på en omstilling i slutningen af kampen.

- Jeg forventer, at de også vil stå dybt i morgen (søndag, red.), og det afgørende for os vil derfor være, hvor gode vi er til at håndtere deres omstillinger.

- Netop omstillinger var vi dårlige til mod FC Nordsjælland i sidste runde, og vi formåede ikke at kontrollere deres opspilsbolde, ligesom vi ikke var gode i duellerne, uanset om det var i forsvaret, oppe foran eller på midten, siger Zorniger.

Kampen mellem Esbjerg og Brøndby er vigtig i forhold til at slutte i top-6 i grundspillet. Før søndagens kampe i Superligaen har Brøndby 31 point på tredjepladsen, mens Esbjerg har 29 point på sjettepladsen.