Brøndby-træner: Vi skal have sultne spillere ind

Brøndby står ifølge Martin Retov over for en vigtig sommer, hvor der skal skiftes fornuftigt ud i truppen.

Hvis Brøndby igen skal nærme sig de allerbedste hold i Danmark, så skal klubben forstærke sig til sommer.

Det mener den midlertidige cheftræner, Martin Retov, der fredag så sit hold tabe pokalfinalen til FC Midtjylland, som vandt en tæt kamp efter en afgørelse i straffesparkskonkurrence.

Selv om Retov endnu ikke ved, hvilken rolle han selv får i næste sæson, så har han et bud på, hvad der skal ske.

- For klubben bliver det vigtigt at lave den naturlige udskiftning, der skal være på holdet. Vi skal have nye, sultne spillere ind - spillere med kvalitet, der kan løfte Brøndby igen, siger Martin Retov.

Selv om Brøndby-træneren, der tidligere på foråret afløste den fyrede Alexander Zorniger i chefstolen, stempler sæsonen som "ikke godkendt", så er det hele ikke skidt.

- Vi har været i pokalfinalen tre år i træk. Desværre har vi tabt de to, men vi formår at spille os frem til de afgørende kampe, og det viser trods alt, at der er noget kvalitet, når det gælder, siger Martin Retov.

- Jeg synes, at der er kvalitet på holdet, men det kan nuanceres og tilspidses på enkelte områder, og så er jeg sikker på, at Brøndby nok skal komme tilbage igen.

I sidste sæson vandt Brøndby pokaltitlen og kæmpede med om mesterskabet i Superligaen. I denne sæson har der været for mange udfald.

- Stabilitet er også en kvalitet, og når vi mangler stabilitet, så er det nok, fordi vi mangler fem procent på et andet område, siger han.

Retov mener, at forskellen på denne sæson og sidste til dels kan tilskrives held og marginaler, der ikke er gået Brøndbys vej.

- Der var mange lige kampe, der faldt vores vej i sidste sæson. Sådan har det ikke været i år. Vi har haft hjemmekampe mod FC København og Esbjerg, hvor vi i mine øjne har været klart bedst og tabt, siger han.

Omkring sin egen rolle i Brøndby er der ikke nogen afklaring. Han er dog i dialog mod klubejer Jan Bech Andersen og sportsdirektør Ebbe Sand. De har dog ikke talt om cheftrænerjobbet.

- Nej, jeg har haft enkelte samtaler med både Jan og Ebbe, men ikke noget specifikt.

Brøndby mangler fortsat to kampe af sæsonen i Superligaen. På mandag får Brøndby mulighed for revanche mod FCM, når midtjyderne gæster Brøndby Stadion.