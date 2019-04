Brøndby-træner: For store udsving har kostet topplacering

Brøndby skal mandag på besøg hos de regerende mestre fra FC Midtjylland i Superligaen.

Mens de to klubber i sidste sæson kæmpede om guldet, så halser Brøndby i øjeblikket 25 point efter FCM og 33 point efter FC Københavns førerhold.

Brøndby-træner Martin Retov forklarer forskellen fra sidste sæson til nu med alt for store kvalitetsudsving fra kamp til kamp på sit hold.

- Vores sæson har været kendetegnet meget ved, at vores præstationer har svinget for meget, og når vi har spillet en rigtig god kamp, ser vi en mindre god præstation umiddelbart efter.

- Så vi har savnet stabilitet, og det er også grunden til, at vi ikke spiller med i toppen, siger Martin Retov til klubbens hjemmeside.

Han efterlyser derfor mere stabilitet i sæsonens sidste kampe, der også inkluderer en pokalfinale mod FCM.

- Det handler for os om at sætte nogle gode resultater sammen for dels at få skrabet nogle point sammen og for at komme ind i en god stime.

- Det er det, vi har brug for - også forud for pokalfinalen - og det må meget gerne starte i morgen, siger Brøndby-træneren.

Der resterer fortsat seks spillerunder af Superligaens mesterskabsspil.

Brøndby kan maksimalt kæmpe sig op på tredjepladsen og sikre sig bronze. Det vil dog kræve, at holdet indhenter Esbjerg og OB, der er henholdsvis fem og fire point foran Brøndby.

Pokalfinalen mellem Brøndby og FCM spilles 17. maj i Parken.