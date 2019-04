Brøndby-stopper er ude resten af året med knæskade

Forsvarsspilleren Joel Kabongo har revet et korsbånd over og er ude resten af kalenderåret for Brøndby. Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside.

Skaden skete i mandagens 2-1-sejr ude over FC Midtjylland, hvor Joel Kabongo fik et vrid i knæet og måtte bæres fra banen.

En skanning har vist Kabongo har revet det forreste korsbånd over. Han vil blive opereret i starten af maj, og derefter venter en længere genoptræning.

- Da jeg landede efter duellen, kunne jeg med det samme mærke, at der var noget galt inde i knæet, fortæller Joel Kabongo til klubbens hjemmeside om situationen, hvor skaden opstod.

Brøndby forventer, at Kabongo er ude i resten af kalenderåret.

- Jeg frygtede det værste, og det er desværre blevet bekræftet. Nu venter der en lang periode på sidelinjen, og det bliver svært, for som fodboldspiller vil man godt bare spille fodbold.

- Vi har ikke haft den sæson, vi havde drømt om, og jeg ville som Brøndby-dreng gerne hjælpe med, at vi kunne slutte så godt af som muligt. Nu må jeg nøjes med at se til fra sidelinjen, siger han.

Brøndby-træner Martin Retov er ærgerlig over at se en så alvorlig skade ramme et ungt talent.

- Hvis man tager de kyniske briller på, så kommer de fleste fodboldspillere igennem en periode, hvor man er skadet, for det er et fysisk spil. Men hele klubben står bag Joel i den hårde periode, der venter ham.

- Den bliver udviklende for ham rent mentalt, for han står nu over for nogle udfordringer, han ikke har prøvet endnu i sin unge karriere som fodboldspiller, siger Retov.