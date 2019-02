Brøndby-spillere tager skylden for Zornigers fyreseddel

Mandag fik Alexander Zorniger sparket som cheftræner i Brøndby.

Fyresedlen kom efter en længere periode med svingende resultater, og dråben blev 1-2-nederlaget søndag ude til Esbjerg.

Flere af spillerne er ærgerlige over fyringen og tager en stor del af ansvaret for, at det endte sådan.

En af dem er holdets anfører, Benedikt Röcker.

- Når en træner bliver fyret, så er det også holdets ansvar, og sådan ser vi det også.

- Vi er nødt til at tage os sammen. Det er vores pligt og ansvar at gøre det for klubben og for fansene, siger Röcker.

Samme holdning har midtbanespilleren Hany Mukhtar.

- I sidste ende er det jo spillerne, der spiller, og ikke træneren, så det er hårdt for os, for hvis vi havde gjort det bedre, så havde han stadig været her, siger han.

Mukhtar kom til Brøndby på en lejekontrakt i 2016, og i 2017 skrev han under på en permanent kontrakt med klubben, og han har haft et godt forhold til sin tyske landsmand og træner Alexander Zorniger.

- Han var den, der hentede mig til Brøndby, og han har hjulpet mig meget. Jeg håber alt det bedste for ham i fremtiden. Vi er glade for det, han har gjort for os, siger Mukhtar.

Foruden Röcker og Mukhtar har en hel stamme af tyske spillere fundet vej til Brøndby gennem de seneste år, hvor Zorniger har stået i spidsen for holdet.

En af dem er Dominik Kaiser, der kom til Brøndby i 2018 fra RB Leipzig, hvor han også spillede med Zorniger som træner.

Det var derfor svært for midtbanespilleren at modtage nyheden om Zornigers exit i mandags.

- Der er nok altid nogen, det er sværere for end andre. Vi havde og har stadig et godt forhold. Alex var en af dem, der hentede mig til Brøndby, siger Kaiser.

Han ser dog stadig sig selv som en del af de blågule i fremtiden, selv om Zorniger ikke længere står på sidelinjen.

- Vi er professionelle her, og jeg spiller for en stor klub - en topklub i Danmark - så selvfølgelig kan jeg forestille mig at spille her uden Zorniger, siger Kaiser.

Heller ikke Röcker har planer om at følge sin landsmand væk fra klubben.

- Først og fremmest er jeg her, fordi jeg spiller for Brøndby, og jeg gør det med mit hjerte og også for mig selv.

- Jeg tror ikke, at det på den måde har en indflydelse på os tyskere. Det er jo sådan, gamet er. Vi er som spillere nødt til at se fremad nu, siger Röcker.

Zorniger er blevet erstattet af Martin Retov i rollen som cheftræner frem til afslutningen af denne sæson.

Næste opgave for Brøndby er på søndag, hvor holdet hjemme tager imod Randers FC.