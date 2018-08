Brøndby skiller sig af med slovensk flop

Brøndby har udlejet backen Gregor Sikosek, hvilket reelt betyder, at sloveneren er færdig i fodboldklubben.

DM-sølvvinderne har udlejet venstrebacken til NK Domzale i hjemlandet frem til udgangen af 2019.

Her udløber Gregor Sikoseks kontrakt med Brøndby, hvilket reelt betyder, at han er færdig i klubben.

- Udlejningen af Gregor Sikosek er en naturlig konsekvens af manglende udsigt til spilletid hos os.

- Vi har et stærkt felt af backs, der står foran Gregor i køen til spilletid. Det sker desværre nu og da i fodbold, at vi ikke altid får det ud af hinanden, som vi havde håbet.

- Både vi og Gregor har givet det chancen ad flere omgange, men begge parter er nu enige om, at en udlejning til NK Domzale er den rigtige løsning for alle parter med de muligheder, der nu en gang var, siger Brøndby-sportsdirektør Troels Bech til klubbens hjemmeside.

24-årige Gregor Sikosek blev tidligere i sommer hjemme fra Brøndbys træningslejr i Østrig, fordi klubben havde givet ham lov til at afsøge mulighederne for at finde en ny klub.

Backen kom i januar sidste år til Brøndby fra slovenske FC Koper.

Allerede et halvt års tid senere blev han udlejet til Silkeborg, hvor han spillede i hele sidste sæson.

Gregor Sikosek nåede at spille 16 kampe for Brøndby.