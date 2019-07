Brøndby og FCM får bøder for fyrværkeri under pokalfinale

Det kommer til at koste for både Brøndby og FC Midtjylland, at fodboldklubbernes fans affyrede og kastede med pyroteknik under pokalfinalen i Telia Parken 17. maj.

Det meddeler Fodboldens Disciplinærinstans i en pressemeddelelse.

Brøndby bliver idømt en bøde på 250.000 kroner, mens FC Midtjylland skal af med 125.000 kroner.

- Bøderne gives på baggrund af, at begge klubbers fans affyrede og kastede med pyroteknik før, under og efter kampen, lyder det i pressemeddelelsen.

Begge klubber har dog mulighed for at anke kendelserne til Fodboldens Appelinstans. Det skal ske inden for de næste to uger.

Dommer Peter Kjærsgaard-Andersen skrev i sin indberetning efter kampen, at der blev affyret pyroteknik fra begge lejre kort tid før kampstart og i løbet af kampens indledning.

Det gentog sig omkring pausen mellem første og anden halvleg, og igen da kampen var slut efter straffesparkskonkurrence.

- Det kulminerede, da Brøndby IF-fans begyndte at kaste pyroteknikken over på FC Midtjylland-afsnittet på B-tribunen, hvilket FC Midtjyllands-fans gengældte ved at kaste noget af fyrværkeriet retur, skriver Fodboldens Disciplinærinstans.

FC Midtjylland vandt pokalfinalen med 5-4 over Brøndby efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.