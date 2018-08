Brøndby lejer Uffe Bech i Hannover 96

Fodboldspilleren Uffe Bech skal i resten af kalenderåret spille for Brøndby.

DM-sølvvinderne meddeler på Twitter, at den tidligere Lyngby- og FC Nordsjælland-spiller er lejet hos tyske Hannover 96 for resten af året.

Brøndby har samtidig fået en købsoption på den tidligere U21-landsholdsspiller, der i 2014 også opnåede tre A-landskampe for Danmark.

- Vi har ikke for vane at indgå et så relativt kort lejemål som i dette tilfælde. Men lige netop med Uffe fik vi en god mulighed for at få tilknyttet en særdeles dygtig spiller, som vi ellers ikke økonomisk ville være i stand til, og den mulighed har vi valgt at gribe.

- Uffe er som sagt en dygtig spiller, som tidligere har bevist sit værd som en profil i Superligaen.

- Vi tror på, at Uffe med sine offensive kvaliteter vil passe rigtig godt ind i vores aggressive og offensive spillestil, og vi glæder os derfor til at få Uffe ind i truppen, siger sportsdirektør Troels Bech.

Uffe Bech forlod i 2015 FC Nordsjælland til fordel for Hannover 96, hvor han har kontrakt frem til næste sommer.

Opholdet i Tyskland har imidlertid ikke budt på meget succes, hvilket delvist kan tilskrives skader.

I foråret var han udlejet til Greuther Fürth i den næstbedste række.

Uffe Bech var tidligere i år på anklagebænken i en sag, hvor han i første omgang blev idømt 50 dagbøder a 1000 euro, cirka 370.000 kroner, for at have bidt en mand i armen.

Det skete sidste år i forbindelse med en kamp mellem Hannover 96 og Schalke 04.

Uffe Bech blev senere frifundet i sagen, fordi retten i Hannover vurderede, at danskeren havde bidt manden i selvforsvar.

Offensivspilleren ser frem til at få chancen i Brøndby.

- Jeg har fulgt med i udviklingen igennem de sidste par år, og spillestilen tiltaler en offensiv spiller som mig, så jeg glæder mig til at prøve kræfter med det.

- Jeg ved, at der er stor konkurrence om pladserne, og sådan skal det også være i en stor klub som Brøndby, så jeg glæder mig til at komme i gang med træningen med mine nye holdkammerater, siger Uffe Bech.