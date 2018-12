Brøndby forlænger med polsk bomber

Der vil også de næste to sæsoner være polsk støvlekrudt i frontlinjen hos de danske vicemestre fra Brøndby.

Klubben meddeler fredag, at man har forlænget kontrakten med den polske topscorer Kamil Wilczek med to år. Det fremgår af klubbens hjemmeside.

Den 30-årige angribers kontrakt stod til at udløbe til sommer, men det er altså lykkedes Brøndby at nå til enighed med den målfarlige spiller om at forlænge samarbejdet frem til 2021.

- Da jeg kom til Brøndby for tre år siden, valgte min kone og jeg at slå os ned herude på Vestegnen, og det har vi ikke fortrudt. Vi og vores børn føler os virkelig hjemme, og personligt kan jeg ikke undgå at mærke opbakningen fra Brøndby dagligt.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det, at vi føler os hjemme og opbakningen, er to af de væsentligste årsager til den succes, jeg har oplevet i min tid i Brøndby, siger polakken på Brøndbys hjemmeside

Wilczek har i indeværende sæson banket 13 superligamål i kassen og lagt op til yderligere tre scoringer i sine 19 kampe.

Derudover leverede han tre mål og en assist i klubbens fire kampe i Europa League-kvalifikationen i starten af sæsonen.

Wilczek har i tiden i Brøndby scoret 46 mål i 92 superligakampe.

- Kamil har været her i tre år og bevist sig selv som en topangriber i den danske Superliga. Han er arbejdsom som få andre, og så har han en ukuelig evne til at opsøge og score mål, uanset hvor tilfældig chancen måtte være.

- Derfor er vi også glade for, at vi er nået til enighed med Kamil om en forlængelse af hans nuværende aftale, så den nu løber til sommeren 2021, siger sportschef Troels Bech.

Polakken kom til den københavnske vestegn i januar 2016 fra italienske Carpi.

Før tiden i Carpi bød karrieren på ophold i flere polske klubber og to mindre spanske.

Wilczek er desuden noteret for tre landskampe for Polen, hvor det dog ikke er lykkedes ham at score.