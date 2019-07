Når Tour de France bliver skudt i gang i Bruxelles lørdag middag, er det på ny med Team Ineos i favoritrollen.

Det britiske hold, der tidligere hed Team Sky, har vundet seks ud af de seneste syv udgaver af det franske etapeløb.

Her er alle Tour-vinderne, siden Team Sky indledte Tour-dominansen:

* 2012: Bradley Wiggins, Team Sky (Storbritannien).

I årene forinden havde Wiggins gennemgået en utrolig forvandling fra kraftfuld banerytter til en af verdens bedste bjergryttere. Udviklingen kulminerede med Tour-sejren i 2012, hvor han blev den første britiske vinder af løbet. Undervejs fik han stor hjælp af løjtnanten Chris Froome, der understregede Skys dominans ved at tage andenpladsen. Wiggins stillede aldrig op i Tour de France igen.

* 2013: Chris Froome, Team Sky (Storbritannien).

Bradley Wiggins meldte afbud med en knæskade, og Froome var klar favorit efter et stærkt forår. Manden med den akavede kørestil levede op til forventningerne, mens den formodede hårdeste konkurrent, Alberto Contador, skuffede fælt og sluttede uden for podiet. I stedet blev Froomes nærmeste rival colombianeren Nairo Quintana, der blev nummer to i sin Tour-debut.

* 2014: Vincenzo Nibali, Astana (Italien).

Der var igen lagt op til duel mellem Froome og Contador, men begge ryttere udgik undervejs, og så var vejen ryddet for Nibali. Italieneren havde den gule trøje i hele 19 dage og grundlagde sejren på smattede brosten i Arenberg efter en blændende præstation af holdkammeraten Jakob Fuglsang.

* 2015: Chris Froome, Storbritannien (Team Sky).

Froome overtog den gule trøje fra Tony Martin, der måtte trække sig med et brækket kraveben inden 7. etape, og derfra afgav briten aldrig føringen. Han demonstrerede stor styrke med en suveræn sejr på første bjergudfordring til La Pierre-Saint-Martin og opbyggede et komfortabelt forspring inden de sidste etaper. En slutspurt af Nairo Quintana var lige ved at genåbne løbet, men det var ikke helt nok til at true Froome, der vandt med 1 minut og 12 sekunder.

* 2016: Chris Froome, Storbritannien (Team Sky).

En knusende overlegen Froome sørgede for, at der aldrig var spænding i løbet. Han brillerede både i bjerge og på enkeltstart, og vandt to etaper undervejs. I Paris var han mere end fire minutter foran det franske håb Romain Bardet, der endte som nummer to.

* 2017: Chris Froome, Storbritannien (Team Sky).

Froome vandt ingen etaper, men tog alligevel sin fjerde samlede sejr - denne gang dog med hidtil mindste margin. Inden enkeltstarten på næstsidste etape var han 23 sekunder foran Bardet, men franskmanden er ingen specialist i den disciplin og blev ingen trussel. Efter sidste etape havde Froome et forspring på 54 sekunder til Rigoberto Urán, der sneg sig ind på andenpladsen.

* 2018: Geraint Thomas, Storbritannien (Team Sky).

Froome og Thomas startede som sideordnede kaptajner, men de fleste forventede, at Sky ville satse på Froome, når løbet skulle afgøres. Ved første hviledag var den firedobbelte vinder imidlertid næsten et minut efter sin holdkammerat. Geraint Thomas kørte en fejlfri Tour og vandt to barske bjergetaper til La Rosière og Alpe d'Huez, mens Froome sluttede som hjælperytter og måtte nøjes med tredjepladsen.