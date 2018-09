Britisk boksestjerne beholder VM-titler i russisk knockout

Den britiske sværvægtsbokser Anthony Joshua leverede et knusende teknisk knockout i syvende omgang, da han på Wembley Stadium i London lørdag aften besejrede russeren Alexander Povetkin og beholdt sine fire VM-titler hos bokseforbundene WBA, IBF, WBO og IBO.

Foran cirka 80.000 tilskuere kunne den 28-årige brite fejre, at han nu er ubesejret i 22 kampe i sin professionelle karriere.

Det var den 39-årige russers andet nederlag. Før lørdag havde han blot tabt en enkelt gang siden sin professionelle debut i 2005. Det var til Wladimir Klitschko tilbage i 2013.

Anthony Joshua fik nærmest en heltemodtagelse på Wembley Stadium. Det var her, at han i april sidste år tog verdensmesterskabet i de to bokseforbund WBA og IBO, da han besejrede ukrainske Vladimir Klitschko foran 90.000 tilskuere.

Både Anthony Joshua og Alexander Povetkin har vundet olympiske medaljer, men det var den ungdommelige energi fra den 28-årige brite, der viste sig at være afgørende, og den der efterlod Povetkin øjensynligt træt halvvejs gennem kampen.

Fra fjerde runde var det briten, der dikterede kampen med sine hurtige bevægelser.

Det blev Povetkins endelige, og i syvende omgang sendte et frygtindgydende slag på kæben fra Joshuas højre hånd den 39-årige russer til tælling.

Povetkin kom på fødderne igen, men der gik ikke længe, før flere slag gav den unge brite sin 21. sejr på knockout.

- Povetkin er en hård modstander. Det beviste han i aften med nogle gode venstre hooks og kontraslag, siger Anthony Joshua.

- Det kunne have taget 7, måske 9, måske 12 omgange at få ham ud. Men det endelige mål var at sejre.