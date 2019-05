Brighton fyrer manager efter sæsonafslutning

Brighton er ganske vist klar til endnu en sæson i Premier League, men det bliver uden Chris Hughton som manager.

Mandag - dagen efter sæsonafslutningen i den engelske række - valgte klubben at fyre Chris Hughton.

Det meddeler den på sin hjemmeside.

Klubben sluttede fjerdesidst i ligaen og klarede dermed frisag i nedrykningskampen. Efter sidste runde havde klubben to point ned til Cardiff, der sluttede på den forkerte side af stregen.

Brighton havde søndag chancen for at spille en stor rolle i titelkampen, da holdet ved at snuppe point fra Manchester City kunne sende mesterskabet til Liverpool.

Brighton kom godt nok tidligt foran med 1-0, men City svarede hurtigt tilbage og vandt 4-1 og dermed mesterskabet for andet år i træk.

Hughton har været manager i Brighton siden 2014. Han sikrede klubben oprykning til Premier League i sommeren 2017.