Brede smil i Team Esbjerg-lejren efter storsejr - se alle billederne

HÅNDBOLD - TEAM ESBJERG: Rikke Poulsen stod sin hidtil bedste kamp for Team Esbjerg efter sommerskiftet fra Viborg HK.

Den rutinerede målvogter hev mange fine redninger ud af ærmet, og hun var da også meget tilfreds efter den komfortable sejr.

- Jeg synes, det var en fin kamp fra vores side. Vi lykkedes med mange ting, og jeg synes, at der var en god kommunikation inde på banen. Nykøbing Falster får hurtigt problemer i kampen, og det er vores fortjeneste.

- Det er dejligt at stå en god kamp, men jeg synes, at alle virkelig bød ind. Det var en fornøjelse, mente Rikke Poulsen.

Også Annette Jensen havde et bredt smil på læben, da hun satte ord på tirsdagens triumf.

- Vi havde håbet på, at vi var en tand stærkere end Nykøbing Falster og kunne vinde. Det må man så også sige, at vi gjorde, men ingen havde forestillet sig, at vi kunne vinde med 11 mål. Den slags giver selvtillid, og jeg synes, at vores bredde er med til at gøre forskellen.

- Vi har ikke skiftet ret meget ud op til denne sæson, så det kan selvfølgelig også mærkes. Vi kender hinanden, og det er en fordel.

Cheftræner Jesper Jensen havde heller ikke det store at klage over.

- Vi spiller en fin kamp mod et decimeret Nykøbing-hold. Vi spiller rigtig mange flotte angreb, så jeg er meget tilfreds.

Lørdag er der så ligapremiere, og det er på udebane mod Odense.

- Det bliver en helt anden kamp, mener Annette Jensen.

- De står meget fladere i deres forsvar, og så bliver det nok også mere fysisk, men vi glæder os.