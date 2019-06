Brasilien skuffer og får to mål underkendt i VAR-drama

Venezuela slap af sted med 0-0 i kampen mod Brasilien ved Copa America. To brasilianske mål blev underkendt.

Brasilien fik to mål underkendt efter videohjælp i 0-0-kampen natten til onsdag mod Venezuela ved den sydamerikanske landsholdsturnering Copa America.

Første gang var efter en time, da Gabriel Jesus bankede Brasilien i front.

Dommeren benyttede sig af videodommersystemet VAR, og de efterfølgende videobilleder viste, at der var offside. Til stor ærgrelse for tilskuerne på Arena Fonte Nova i byen Salvador i det østlige Brasilien.

Få minutter før tid troede Brasilien, at de havde vundet kampen, da Coutinho scorede efter et indlæg fra Everton. Denne gang viste videobillederne igen, at der var offside.

I det tiende minuts tillægstid var Brasiliens midtbanespiller Fernandino centimeter fra at score efter hjørnespark, men kampen endte 0-0.

Dermed har Brasilien fire point i gruppe A efter to kampe. Samme pointtotal som Peru på andenpladsen.

Peru slog natten til tirsdag gruppens sidsteplads, Bolivia, med 3-1 på mål af Paolo Guerrero, Jefferson Farfán og den tidligere AaB-spiller Edison Flores.

Marcelo bragte Bolivia i front i første halvleg med en straffesparkscoring til 1-0.

I sidste kamp i gruppen mødes Brasilien og Peru, mens Venezuela møder Bolivia.

Venezuela har to point i gruppen, mens Bolivia har nul.