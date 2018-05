Brandvarm Braithwaite viser VM-form med mål og assist

Martin Braithwaite har scoret tre mål i de seneste to kampe for Bordeaux, der lørdag vandt 4-0 over Metz.

Den danske angriber Martin Braithwaite, der er udtaget til den danske VM-bruttotrup, har sluttet sæsonen i den franske liga af på fornem vis.

Han både scorede og assisterede således, da Bordeaux på udebane besejrede Metz med 4-0 i den sidste spillerunde i Ligue 1. Dermed fulgte han op på sine to scoringer i seneste kamp mod Toulouse.

Han viser dermed samtidig, at han tilsyneladende har fundet målformen på det helt rigtige tidspunkt set med danske landsholdsbriller.

Også VM-aktuelle Lukas Lerager var i aktion for gæsterne. Den danske midtbanespiller fik fuld spilletid i opgøret.

Det var Braithwaite, der skød gang i målscoringen i lørdagens opgør.

Ved et hjørnespark satte den 26-årige dansker panden på et indlæg fra holdkammeraten Malcom, og bolden strøg i mål i det lange hjørne uden chance for Metz-keeper Eiji Kawashima.

Under ti minutter senere gjorde Malcom det selv til 2-0, inden Francois Kamano lukkede Bordeauxs gode første halvleg af med en scoring til 3-0.

Her var det Braithwaite, der stod for oplægget. Et fladt indlæg fra højre side endte hos Kamano, der fik skovlet bolden i kassen.

I anden halvleg gjorde Nicolas De Preville det til slutresultatet 4-0.

Martin Braithwaite har spillet 18 landskampe for Danmark og scoret et enkelt mål. 24-årige Lukas Lerager har tre landskampe på cv'et.

De er begge en del af landstræner Åge Hareides VM-bruttotrup på 35 mand.

Lørdagens sidste runde i Ligue 1 bød også på en smule spænding i toppen af ligaen. For selv om Paris Saint-Germain for længst har sikret sig mesterskabet, så var der spænding om de resterende pladser.

Med en 3-0-sejr ude over Troyes tog Monaco sig af andenpladsen.

Tredjepladsen og den sidste franske Champions League-plads skulle fordeles mellem Lyon og Marseille.

Begge hold vandt deres kamp lørdag, og det betød, at Lyon tog sig af tredjepladsen, mens Marseille må nøjes med Europa League-kvalifikation.