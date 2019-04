Bordtennis-es før VM med ny makker: Vi kan drille de bedste

Danmarks bedste bordtennisspiller, Jonathan Groth, rejser i denne weekend til VM med store forventninger.

Selv om danskeren få uger før VM har byttet sin mangeårige makker i double, tyskeren Patrick Franziska, ud med englænderen Liam Pitchford, så tror han på succes til VM.

- Lige i begyndelsen bliver det formentlig lidt rustent, men jeg håber, at vi hurtigst muligt kan komme op og ramme et højt niveau, for så tror jeg, at vi kan drille de bedste par.

- Det er klart, at vi mangler lidt træning og kampe sammen, før vi er et sammentømret par, siger Jonathan Groth før afrejsen til Budapest.

Her stiller den 26-årige dansker også op i singlerækken, hvor han ligeledes satser på at nå langt.

Det er blot halvanden måned siden, at det blev meldt ud af Groths faste makker, Patrick Franziska, skulle være en del af en ren tysk OL-satsning frem mod næste års lege i Tokyo.

I 2016 blev Groth og Franziska europamestre i double, så det var lidt af et hul, der pludselig skulle fyldes ud.

Jonathan Groth har dog store forventninger til samarbejdet med Liam Pitchford, der er nummer 15 på verdensranglisten i single. Her er Groth selv nummer 36.

- Vi er begge dygtige singlespillere, men det er ikke ensbetydende med, at det hele flasker sig i double. Der er et andet bevægelsesmønster, der skal trænes.

- Vi har haft en enkelt turnering sammen, og det er det, siger Groth.

- Det kan godt blive svært til VM, men man skal aldrig sige aldrig, at vi ikke på kort tid kan få det til at spille for os. Men det havde været bedre, hvis vi havde haft flere turneringer sammen, det må jeg indrømme, siger danskeren.

Den nye makker Liam Pitchford træner ligesom Jonathan Groth til daglig i Brøndby. De har også en fælles fortid sammen i Tyskland, hvor de både boede og trænede sammen.

VM i Budapest begynder søndag og fortsætter frem til søndag i næste uge.