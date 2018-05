Bookmaker: EfB må blive i 1. division

Torsdag og søndag skal EfB og Silkeborg IF kæmpe om, hvem der skal spille i superligaen, og hvem der skal spille i 1. division efter sommerferien.

Bookmakerne hos Danske Spil har mest tiltro til, at Silkeborg vinder samlet (odds 1.75), mens EfB går ind til playoff-kampene som underdog (odds 1.95).

- Esbjerg kommer med meget selvtillid efter mange sejre i efteråret, mens Silkeborg har superliga-tempo. Det bliver meget tæt mellem de to, men vi vurderer, at Silkeborg er favorit til at overleve, fordi de har superliga-tempoet, oplyser Jesper Kristoffersen, der er oddssætter hos Danske Spil, i en mail til jv.dk.

- I sidste ende kommer det til at handle om nerver, for selv om der også er pres på Esbjerg for at rykke op, så har Esbjerg mulighed for at vinde oprykning, mens Silkeborg bærer en risiko for at rykke ned. Den risiko afspejlede sig tydeligt i kampens afsluttende fase mod FC Helsingør, og et tilsvarende scenarie mod Esbjerg virker langt fra usandsynligt, mener Jesper Kristoffersen.

Den første kamp spilles i Silkeborg på torsdag klokken 20.15, mens der er returopgør i Esbjerg søndag 18.00.