Evander Holyfield har slået sit navn fast med en storstilet karriere som bokser.

Den 56-årige amerikanske bokselegende er tidligere verdensmester i sværvægt, og i 1984 vandt han bronze ved OL i Los Angeles.

Nu vil hans søn Elijah Holyfield gøre ham kunsten efter med et liv som sportsstjerne. Dog ikke i boksning, men i amerikansk fodbold.

Den 21-årige running back har skrevet kontrakt med Carolina Panthers på en fri transfer, efter at det ikke lykkedes Holyfield at blive draftet i weekenden.

Det skriver NFL-klubben på sin hjemmeside.

Elijah Holyfield har spillet for University of Georgia og løb sidste sæson 1000 yards for dets hold, the Bulldogs, men under NFL-draften satte han langsomme tider og blev derfor ikke valgt.

Alligevel vil Panthers prøve ham af.

- De fleste troede, at han ville blive draftet. Da han ikke blev det, slog Panthers kløerne i ham og sikrede en af de mest hårdtarbejdende boldbærere i feltet, skriver klubben.

Elijah Holyfield skal nu forsøge at spille sig til en fast plads på Carolina Panthers, der i 2015 spillede Super Bowl.

Før weekendens draft udtalte Holyfield, at han ville blive en af de mest hårdtarbejdende spillere, hvis det lykkedes at få kontrakt med en klub.

- Jeg tror, jeg kan hjælpe med at ændre kulturen og tilføje noget hårdhed til holdet.

- Hvis I har brug for en fyr, der kan gøre alt som running back, så er jeg den fyr, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.