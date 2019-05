Bødker er i topform: Var aldrig i tvivl om VM-deltagelse

Fire NHL-spillere har meldt VM-afbud til landstræner Heinz Ehlers, men ikke alle var sommerferieklar, da den langstrakte turnering i Nordamerika sluttede.

Mikkel Bødker var således ikke i tvivl om, at han ville stille op til sit sjette VM, da landsholdsledelsen ringede.

- Nej, det var jeg ikke. Vi skulle lige være færdig med sæsonen derovre og derefter have afklaret nogle ting.

- Vi var desværre tidligt færdig, men det var nok meget godt for kroppen lige at få lidt pause. Så er man klar. Jeg vil gerne støtte og være med, det er altid en sjov turnering, siger Mikkel Bødker.

Han spiller for Ottawa Senators, som fik færrest point af alle hold i NHL, og det stod tidligt klart, at klubsæsonen ville være forbi efter sidste grundspilskamp 7. april.

- Jeg føler mig fysisk og mentalt i god form og er klar til at bidrage til, at vi kan vinde nogle kampe.

- Der er rigelig tid til at holde sommerferie efter VM. Jeg vil gerne være med, når jeg kan. I år var muligheden der igen, og det er superfedt, siger Mikkel Bødker.

Han var på isen, da Danmark lørdag tog hul på VM med en 5-4-sejr over Frankrig og blev noteret for en assist til det tredje danske mål, som Lars Eller scorede.

Bødker har fået et godt indtryk af landsholdets nye stil under landstræner Heinz Ehlers.

- Det har været godt. Han virker til at have styr på tingene, og det ser ud til, at vi responderer godt på de ting, som han vil have frem. Vi har en stærk trup igen, og forhåbentlig kan han få det bedste ud af os.

- Det er en frisk og anderledes spillestil, og det er altid godt med danske trænere. Det har vi ikke haft i mange år, siger Bødker.

Danmark spiller sin anden kamp ved VM søndag eftermiddag, når holdet møder Tyskland.